Maltempo, danni in agricoltura. Aperta la scheda per ristori

Dopo le alluvioni della scorsa settimana patite dalle coltivazioni toscane, sul portale di Artea è stata aperta la scheda di segnalazione dei danni. Le imprese agricole potranno segnalare i danni alle produzioni per dar modo alla Regione di richiedere al ministero dell’Agricoltura la deroga al decreto legislativo 102 del 2004 e richiedere l’intervento del fondo di solidarietà nazionale. "Ci siamo subito attivati per fornire una risposta rapida ed efficace ai danni provocati alle imprese agricole nei territori colpiti in questi ultimi giorni e a metà gennaio. Cercheremo di quantificare i danni e studieremo i tipi di interventi da applicare", spiega la vicepresidente della Regione e assessora all’Agricoltura, Stefania Saccardi (foto). L’eventuale ristoro potrà essere attivato solo se il danno risulta almeno del 30% rispetto alla produzione lorda vendibile. Il termine per presentare le richieste scade il prossimo 7 marzo.