Maltempo, Campi Bisenzio e Calenzano sott’acqua. Decine di interventi dei vigili del fuoco

Campi Bisenzio (Firenze), 8 settembre 2024 – Tra i comuni del Fiorentino colpiti dal maltempo che sta interessando la Toscana c'è anche Campi Bisenzio, dove nel novembre 2023 ci fu l'alluvione che causò la morte di un 69enne. Oggi si sono verificati diversi allagamenti in città, con l'acqua che è entrata nuovamente in alcuni garage e scantinati. Dalla Protezione civile della Città metropolitana si spiega che sono al lavoro otto squadre e volontari e sono state richieste idrovore per essere pronti a intervenire per la seconda ondata del maltempo attesa per le 20. Sempre a Campi e anche a Calenzano i vigili del fuoco sono intervenuti anche con i sommozzatori per auto bloccate in sottopassi allagati: i controlli hanno dato tutti esito negativo. Allagamenti anche a Sesto Fiorentino. Più comuni del Fiorentino hanno aperto i Coc tra cui Campi, Lastra a Signa dove a Bruccianesi sono caduti due alberi e sono segnalati smottamenti lungo la provinciale 72 tra Lastra e Malmantile. Aperti i Coc anche nell'Empolese Valdelsa.

VIDEO: CALENZANO, LA ROTONDA INVASA DALL’ACQUA

A Campi Bisenzio alcune persone si sono anche ritrovate sotto il Comune. Allagati poi tre negozi del centro commerciale I Gigli che però è rimasto regolarmente aperto. Sono circa 70 gli interventi dei vigili del fuoco nel Fiorentino al momento, tra cui anche per appartamenti con infiltrazioni di acqua.

Nel comune di Borgo San Lorenzo in località Faltona, i vigili del fuoco sono intervenuti per la verifica in un appartamento situato sotto il livello stradale che si è allagato per una grata intasata che non permetteva il deflusso dell'acqua. Al momento comunque, si spiega dai vigli del fuoco, la situazione è regolare, 10 gli interventi da evadere mentre sono in corso le verifiche delle chiamate rimaste da gestire da parte della sala operativa 115.

Nel Pratese a Carmignano il sindaco Edoardo Prestanti spiega invece su Fb: «Su Comeana, Poggio alla Malva e Artimino si è verificato un eventi estremo. Dal Genio Civile della Regione, ci segnalano che i pluviometri hanno misurato 70 mm in due ore». Allagamenti poi a Poggio a Caiano nel Pratese come segnala il sindaco Riccardo Palandri sempre su Fb spiegando di aver «convocato presso il palazzo comunale la protezione civile per fare il punto della situazione in seguito alle forti piogge che stanno imperversando nel nostro Comune. Purtroppo si sono registrati i primi problemi con strade invase dall'acqua»: «Saremo attivi col sistema di protezione civile per tutta la notte».