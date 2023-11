Maltempo Alberi caduti e frane. Danni da Legri a Carraia

Sono diversi gli interventi effettuati a Calenzano per l’ondata di maltempo che c’è stata tra domenica e lunedì. Le forti piogge della serata lunedì hanno causato l’afflusso di detriti su via della Collina di sopra a Legri e sulla provinciale, anche a causa della rottura dell’argine di un fosso privato che dovrà essere sistemato a cura dei proprietari. A Carraia, in via di Torri e Ciarlico, sono stati abbattuti due alberi: uno dai volontari della Vab e uno, all’interno del fosso di Torri, dal Consorzio di bonifica su indicazione del Comune. I forti venti poi hanno provocato la caduta di una parte di un pioppo cipressino sul retro della scuola don Milani, che ha danneggiato un corrimano della scala esterna e una grondaia.

L’albero era stato monitorato dagli uffici comunali ed era previsto l’abbattimento a novembre: l’intervento sarà effettuato nei prossimi giorni. Nel fine settimana, le squadre di Protezione civile sono intervenute nelle strade collinari per la pulizia dei fossetti dai detriti, anche in seguito alla precedente ondata di maltempo della settimana scorsa. "Un ringraziamento alla Protezione civile – dice il vicesindaco Alberto Giusti – e al personale del Comune per essersi attivati tempestivamente sulle varie problematiche. A breve ci sarà una nuova campagna di prevenzione dei rischi in vista della stagione invernale, in collaborazione con la Vab di Calenzano".

Sandra Nistri