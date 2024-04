Malore in campo, paura per giocatore del Castelfiorentino nella gara col Lanciotto Campi

Campi Bisenzio (Firenze), 14 aprile 2024 – Paura e apprensione sul campo del Lanciotto Campi durante la sfida di Eccellenza tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino. Un giocatore del Castelfiorentino ha avuto un grave malore durante la partita. Soccorso, è stato trasportato in ospedale. Ha avuto un arresto cardiaco. Le sue condizioni sono serie.

E’ accaduto al 14’ di gioco. L’atleta è crollato a terra dopo un tiro, portandosi una mano al petto. Subito chi era intorno a lui, giocatori e staff delle squadre, ha capito cosa stava accadendo.

E’ intervenuto il 118 che ha trasportato il giovane in ospedale mettendo in atto tutte le manovre rianimatorie. Al campo c’erano anche i genitori del ragazzo, che hanno assistito alla scena. (Notizia in aggiornamento)