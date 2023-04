Malore alla guida, muore con l’auto La vettura è finita contro un albero

di Nicola Di Renzone

Ieri mattina in Mugello il fine settimana di Pasqua è purtroppo iniziato nel peggiore dei modi: poco dopo le sei, la tranquilla campagna è stata stravolta dall’urlo delle sirene dei mezzi di soccorso. Sulla strada provinciale 551, la Traversa del Mugello che collega Borgo San Lorenzo a Vicchio, un’auto era infatti finita contro un albero, e c’era una persona incastrata all’interno, da tentare di salvare in tutti i modi. Sul posto sono quindi subito arrivati i soccorsi sanitari ed i Vigili del fuoco dal vicino distaccamento di Rabatta, insieme alle “gazzelle“ dei Carabinieri. Come sempre il lavoro dei soccorritori è stato febbrile e il conducente, un uomo di 61 anni (Tullio Pazzi, nato il 31 ottobre 1961 e residente a Londa) è stato in breve estratto dalle lamiere del veicolo e affidato alle cure dei sanitari, che lo hanno portato con la massima urgenza all’ospedale di Borgo San Lorenzo, distante solo pochi chilometri.

Purtroppo però, intorno alle 8 il suo cuore ha cessato di battere e i medici dell’ospedale hanno dovuto constatare il suo decesso. Sono stati i Carabinieri a ricostruire quanto accaduto. Secondo i loro rilievi, l’uomo stava percorrendo la strada in direzione Borgo quando, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta e finendo contro l’albero. I primi ad accorgersi di quanto accaduto e ad allertare i soccorsi sono stati altri automobilisti. Nonostante il giorno prefestivo, la strada tra Vicchio e Borgo San Lorenzo, anche a quell’ora, è percorsa da vari pendolari. "Stavo andando al lavoro - racconta ad esempio uno di loro - quando ho visto varie auto ferme sulla strada e il veicolo incidentato. C’erano già alcune persone intorno che attendevano l’arrivo dei sanitari".

Molti automobilisti, quindi, durante le manovre di soccorso, i rilievi e le operazioni di pulizia della strada (curate dal personale addetto all’igiene ambientale, addetto al ripristino della sede stradale) hanno deviato e scelto di passare dalla Sp 41 sagginalese. Resta purtroppo la cronaca di un nuovo incidente mortale in Mugello. E la constatazione della pericolosità dei numerosi alberi che fiancheggiano le strade locali.