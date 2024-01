Malefica al Tuscany Hall. Tra fiaba, magia e musica

Una fiaba del passato rivisitata e arricchita di nuove avventure e personaggi per diventare ancora più magica. E’ così che la celebre storia dei fratelli Grimm "La Bella Addormentata", che racconta della principessa Aurora, si concentra sulla perfida strega del male Malefica e diventa anche un musical. Dedicato ai più piccoli ma capace di incantare anche i grandi, lo spettacolo va in scena oggi al Tuscany Hall con un doppio spettacolo, alle 15 e alle 18.

S’intitola proprio “Malefica e la Bella Addormentata nel Bosco“ il musical originale diretto da Simona Paterniani, prodotto dalla Compagnia Neverland. Le scenografie sono dei Maestri Carristi del Carnevale di Fano e gli originalissimi costumi di Monia Baldassarri, Laura Marzoli e Nicole Marsano. Musiche e liriche originali di Stefania Paterniani. La storia è ambientata in un regno incantato dove vivono un re e una regina che non possono avere figli. Un bel giorno convocano a palazzo Merida, la fata dai poteri straordinari, che consiglia ai due sovrani di chiedere aiuto a Malefica, la strega dell’oscurità, che vive nella selva oscura con il corvo Fosco suo fedele amico, Carabosse la fata traditrice che brama a diventare una vera strega e i trolls mangia ciccia. Re Stefano per ottenere l’aiuto di Malefica le promette di non mettere mai più piede nella selva oscura e così neanche un anno dopo nasce Aurora. Per il suo battesimo Aurora viene promessa in sposa al princino Filippo e tra gli ospiti ci sono le tre fate Flora, Fauna e Serenella che sono venute a portare speciali doni alla piccola. Purtroppo però appare Malefica amareggiata per il mancato invito e tremendamente adirata perché il re non aveva rispettato i patti. Così per vendicarsi maledice la principessina proclamando che prima del tramonto del suo sedicesimo compleanno si pungerà un dito con il fuso di un arcolaio e morirà.

Il pubblico è catturato dall’atmosfera suggestiva del bosco incantato, tra fate ed elfi danzanti, canterini e vanitosi, orchi brutti e stolti, tra magia nera e incantesimi. Il risultato è uno spettacolo esilarante, coinvolgente, magico e commovente, perché l’amore vero alla fine supera ogni barriera, anche quella del tempo. Alla fine infatti l’incantesimo viene rotto e tutto il palazzo si risveglia. Filippo e Aurora vissero per sempre felici e contenti.n ll musical approda al TuscanyHall dopo essere già stato applaudito da oltre 50.000 spettatori in tutta Italia. Biglietti www.tuscanyhall.it, www.ticketone.it (tel. 892.101) e Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita; telefono: 055.210804).

O.Mu.