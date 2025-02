Maiano e Palagiaccio sono protagonisti a Fuori di Taste

Fiesole “Taste“ sale in collina. Sabato prossimo, in occasione della kermesse enogastronomica alla Fortezza di Firenze, la Fattoria di Maiano ospita una cena “a 4 mani“ organizzata insieme alla Fattoria Il Palagiaccio, proponendo “Fuori di Taste“, degustazione dei prodotti biologici di punta delle due aziende. "Siamo felici di celebrare il connubio tra due realtà agricole diverse ma guidate dalla stessa passione - affermano Anna e Tommaso Miari Fulcis (nella foto) della terza generazione alla guida di Maiano - Taste è una grande occasione per fare rete". "Le nostre Fattorie - aggiunge Carlo Bolli de Il Palagiaccio - sono fra le poche attive nella provincia che cercano di raccontare con i prodotti a km zero il territorio". Info e prenotazioni: [email protected]

