Magliette di Corri la Vita 2023 Disponibili fino al 24 settembre Ecco come e dove acquistarle

Sono disponibili fino al 24 settembre le magliette di Corri La Vita 2023. Ecco dove è possibile acquistarle: Lilt Firenze viale Giannotti 23, Marathon viale Fanti 2, L’Isolotto dello Sport via dell’Argingrosso 69 AB, Ottica Fontani viale Filippo Strozzi 18, Universo Sport via Masaccio 201, Universo Sport via Sandro Pertini 36, Game 7 Athletics piazza Duomo 6r e I Gigli, Mercato Centrale piazza del Mercato Centrale, piano terra.

Sarà possibile ritirare le ultime magliette venerdì 22 e sabato 23 settembre dalle 10 alle 17 in piazza della Repubblica nel gazebo appositamente allestito e domenica 24 settembre in piazza Vittorio Veneto dalle 8 fino alla partenza. Per chi vorràaiutare il progetto Corri la vita ma non potra recarsi presso uno dei punti di distribuzione, la maglietta ufficiale verrà recapitata gratuitamente in tutta Italia: sarà sufficiente una donazione minima di 10 euro direttamente sul sito Libraesva.