Il cuore grande dei viola per la piccola Lavinia. Una maglia speciale firmata dai giocatori

Firenze, 27 maggio 2025 – La Fiorentina ha chiuso il campionato con una vittoria forse ancora più bella di quella maturata domenica a Udine che ha regalato l’accesso alla Conference League. Kean e compagni, infatti, hanno fatto recapitare una maglia speciale e personalizzata con tutte le loro firme alla piccola Lavinia, figlia del nostro corrispondente da Chiusi Massimo Montebove, che oggi ha 8 anni e che dal 2018 vive in stato vegetativo di minima coscienza dopo essere stata investita da una macchina presso l’asilo nido che frequentava in provincia di Roma.

Una vicenda drammatica che ha molto colpito le comunità di Chiusi e Velletri, cittadina dove è nata la madre della piccola, Lara Liotta. Il padre, appassionato tifoso della Fiorentina, che ha reso nota ieri la notizia sul suo profilo Facebook, ha ricordato come spesso da piccola addormentasse Lavinia canticchiandole la canzone di Narciso Parigi, sognando un giorno di andare allo stadio con la propria figlia.

Un sogno spezzato da quel terribile incidente, una vicenda che certamente ha colpito i giocatori gigliati. Così è nato questo piccolo, grande gesto che ha commosso tutto l’ambiente viola. Questo ha scritto Massimo Montebove sui social: “Con la fine del campionato è arrivata per Lavinia la maglia di Kean, bomber della Fiorentina, autografata dal cannoniere viola e firmata da tutta la squadra, grazie alla sensibilità di un caro amico: Andrea Augero. Appena nata, sognavo di portare mia figlia allo stadio Artemio Franchi: da piccina l’avevo già riempita di gadget e spesso per addormentarla le canticchiavo l’inno ufficiale della Fiorentina. Le cose sono andate diversamente, ma il cuore forte e generoso di Lavinia resta viola. Come quello del suo babbo. Grazie”.