Maggio, sinergie in palcoscenico: "Grandi ricchezze da condividere"

Prosegue e si consolida la collaborazione del Maggio Fiorentino con le istituzioni musicali del territorio: un’interazione avviata nel periodo del commissariamento i cui effetti hanno non poco contribuito a risollevare le sorti del teatro. Il calendario di ’Maggio aperto’, dal 30 aprile al 13 giugno, arricchisce e completa quello, già noto e ormai prossimo al nastro di partenza, dell’87° Festival, al via il prossimo 13 aprile con ’Salome’ di Richard Strauss.

"Il Festival del Maggio ha da sempre rappresentato la massima offerta musicale di Firenze per qualità di proposte e per la molteplicità dell’offerta. La forte vicinanza al Maggio e lo spirito di collaborazione delle istituzioni musicali fiorentine e toscane - afferma il sovrintendente Carlo Fuortes - si rinnova con entusiasmo reciproco. Sono particolarmente felice che tutti gli spazi del nostro Teatro, la Sala grande, l’Auditorium Mehta e la Sala Orchestra, si aprano a queste prestigiose istituzioni, che ringrazio. L’Orchestra della Toscana, gli Amici della Musica, l’Accademia Bartolomeo Cristofori, l’Istituto Giovanni Battista Lulli, la Scuola di Fiesole, Tempo Reale, Gamo, il Conservatorio Cherubini, la Banda La Polverosa, l’Homme Armè e l’Accademia Chigiana di Siena si riuniscono per testimoniare con noi la grande ricchezza della musica espressa da Firenze e dalla Toscana".

Già in calendario sin dal settembre scorso erano sia l’atteso recital pianistico di Vladimir Sokolov del 16 giugno in collaborazione con gli Amici della Musica sia il concerto dell’Ort, che diretta da Diego Ceretta eseguirà il War Requiem di Britten il 3 maggio assieme a Coro e Orchestra del Maggio. L’avvio della rassegna è affidato all’Accademia "Bartolomeo Cristofori" con 4 date: 30 aprile, 7, 14 e 22 maggio. Protagonisti al fortepiano saranno Ingrid Fliter; Giulio Biddau, Yoko Kikuchi e Jin Ju. La Sala Mehta ospita il 4 maggio l’Istituto Giovanni Battista Lulli con Federico Maria Sardelli. Seguono, il 13 maggio, un recital dedicato a Luigi Gordigiani con Marina Comparato e Gianni Fabbrini e il 18 maggio la Banda La Polverosa. G.A.M.O e Tempo Reale dedicano al repertorio contemporaneo le loro performance il 21 maggio e il 4 giugno. L’Accademia Chigiana ripropone il 7 giugno i "Canti di prigionia" di Luigi Dallapiccola, in occasione del 50º anniversario della sua scomparsa. L’11 giugno è il turno degli allievi del Cherubini e il 12 della Scuola di Fiesole, che è anche presente con l’Orchestra dei Ragazzi il 20 maggio con il concerto riservato alle scuole in collaborazione con la Fondazione CR Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale. Ultimo appuntamento il 13 giugno, con l’ensemble L’Homme Armé. I biglietti sono in vendita a partire dal 26 marzo

Chiara Caselli