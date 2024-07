Maggio Musicale Fiorentino. C’è il maestro Hankyeol Yoon

Nel bel mezzo dell’estate, tra una recita e l’altra del Barbiere di Siviglia, un nuovo appuntamento estivo attende il pubblico del Maggio Fiorentino. Stasera alla 21 nella Cavea il talentuoso maestro coreano Hankyeol Yoon torna alla guida dell’Orchestra e del Coro del Teatro. L’accattivante programma presenta "Ein Sommernachtsraum", le musiche di scena per soli, coro e orchestra op.61 composte da Felix-Mendelssohn Bartholdy sul "Sogno di una notte di mezza estate" di Shakespeare e di rado eseguite integralmente. L’opera fu commissionata dal re Federico Guglielmo IV di Prussia per la rappresentazione della commedia avvenuta a Potsdam nel 1843.

Nell’occasione, Mendelssohn riprese l’ouverture op.21 scritta a 17 anni sull’onda dell’entusiasmo per il drammaturgo inglese, anteponendola alla nuova partitura che si compone di brani strumentali, vocali e melologhi tra i quali figura anche la celebre Marcia Nuziale.

La geniale strumentazione, con le sue sonorità trasparenti e lievissime, risponde pienamente ai requisiti di un romanticismo incantato e fiabesco.

Hankyeol Yoon è fra le bacchette più apprezzate del panorama internazionale; giovanissimo è già vincitore di numerosi riconoscimenti e premi, fra cui, nel 2023, il prestigioso Herbert von Karajan Young Conductors Award.

A questo si affiancano i premi ottenuti come compositore, è stato infatti premiato al Concorso Internazionale di Composizione Luciano Berio di Roma nel 2020 e al Concorso di Composizione TonaLi di Amburgo nel 2018; il maestro Yoon debutterà inoltre il prossimo agosto al Festival di Salisburgo.

Soliste del concerto due artiste dell’Accademia del Maggio: Letizia Bertoldi, in scena nella parte di Berta in questi giorni nel Barbiere, e Olha Smokolina, che ha fatto parte del cast de Il Trovatore portato recentemente con grande successo nella tournée del Maggio in Slovenia.

La voce narrante dello spettacolo è quella dell’attore Davide Gasparro. Nel corso della serata Sammontana offrirà i suoi gelati al pubblico. Si tratta di uno spettacolo molto atteso che rinnova l’interesse verso la grande attività del Maggio Musicale Fiorentino.