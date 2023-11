Machiavelli inedito. La scoperta di Simonetta

Certamente Niccolò Machiavelli fu esiliato e maltrattato dai Medici. Ma i rapporti fra l’illustre segretario della cancelleria fiorentina e la potente dinastia medicea continuarono, in maniera più o meno palese. Molte sono ancora le vicende su cui fare luce e un aiutato con importanti documenti inediti arrivano ora dallo studioso Marcello Simonetta, che da tempo lavora all’importante Archivio Vettori di Cuneo e che ieri ha tenuto una conferenza alla New York University di Firenze, dal titolo "Gli amici geniali di Machiavelli. La ricostituzione dell’Archivio Vettori". Le carte furono spostate da Roma in Piemonte nel 1942 e lì sono rimaste. Dalle sue scoperte emerge che nel 1516, dopo aver partecipato attivamente a una missione punitiva contro un pirata turco, fu inviato presso papa Leone X (Giovanni di Piero de’ Medici) dall’ammiraglio pontificio Paolo Vettori. Lo storico, autore di libri sulla Firenze medicea e uno dei curatori dell’edizione nazionale delle Lettere di Machiavelli, ha rinvenuto presso Villafalletto (Cuneo), residenza estiva della famiglia Falletti Mezzalama, l’Archivio Vettori che fra i suoi antenati vanta i migliori di amici Machiavelli, fra cui Francesco Vettori, ambasciatore della Repubblica fiorentina. L’Archivio, ha spiegato il professore Simonetta, è stato disperso nel corso dei secoli in varie vendite antiquarie, ma il nucleo originale è integro. Tra le circa 200 filze vi è un volume con più di un centinaio di lettere scambiate tra i fratelli Vettori tra il 1508 e 1538. Machiavelli è menzionato diverse volte. "Una delle scoperte più sensazionali - sottolinea Marcello Simonetta - riguarda proprio il ruolo dello stesso Machiavelli nella missione punitiva contro il pirata Turkoglu nel 1516. Ora sappiamo per certo che fu inviato personalmente da Paolo Vettori a deciderne il fato presso Leone. Che Machiavelli avesse contatti diretti col papa Medici in un periodo della sua vita che è erroneamente considerato di totale inattività politica è una vera sorpresa".

Dall’Archivio Vettori emerge anche una menzione su Michelangelo come consulente per la ristrutturazione del palazzo Vettori a Santo Spirito in Oltrarno.

Olga Mugnaini