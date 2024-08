Machiavellerie diventa off. Il festival cambia veste

Il Festival Machiavellerie diventa ‘off’ e si diffonde in tutta Italia. Il primo festival italiano, teso a promuovere e valorizzare il pensiero e l’opera di Nicolò Machiavelli, padre della scienza politica moderna, diventa un viaggio poliedrico che attraversa l’Italia, invitata a raccontare, interpretare i mille volti del grande intellettuale che a San Casciano, nella dimora di Sant’Andrea in Percussina durante gli anni dell’esilio, compose il celebre ‘De Principatibus’ (1513), una delle opere più tradotte al mondo. Machiavellerie è nata nel 2021 e da allora ha occupato vari spazi pubblici del territorio dove si sono alternati lectio magistralis, dialoghi, incontri, spettacoli teatrali, percorsi escursionistici e attività ludico culturali per i più piccoli. Quest’anno vuole ampliare gli orizzonti. E così prende il via, in forma inedita, l’edizione ‘Off’. Con cadenza biennale offrirà un palco privilegiato alle diverse espressioni della contemporaneità, ai linguaggi, agli strumenti, alle attività proposte dai cittadini che, da spettatori, potranno cambiare ‘maschera’ e diventare protagonisti. Machiavellerie Off è realizzata in collaborazione con Elastica, con il contributo della Regione e il sostegno della Società Agricola Tenuta Machiavelli. L’obiettivo culturale del progetto è attualizzare e interpretare in forma libera il pensiero e l’opera di Machiavelli attraverso l’elaborazione di progetti, attività, spettacoli, incontri, convegni, pubblicazioni, eventi espositivi, mirati a rivelare angolazioni inesplorate dell’eredità filosofica lasciata dal Segretario della Repubblica fiorentina nel patrimonio culturale internazionale. Da qui un avviso di rilevanza pubblica per la raccolta a livello nazionale di idee, progetti e produzioni culturali che possano dare forma al programma di iniziative che sarà realizzato nel corso del prossimo autunno, dall’8 al 17 novembre. Nelle precedenti edizioni il Festival si è arricchito di tante personalità del mondo culturale su scala nazionale. Sono intervenuti tra gli altri Michela Murgia, Stefano Massini, Michele Ciliberto, Emilio Gentile, Massimiliano Tarantino, Francesca Mannocchi, Marcello Simonetta, Michela Ponzani, Compagnia Arca Azzurra, Giuseppe Cederna, Federico Taddia, Emanuele Pace. Le informazioni sull’avviso sono disponibili sul sito web https://www.comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

Andrea Settefonti