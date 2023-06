Macellai di Firenze e Valdarno Donano 3.000 Euro a Fondazione Ant

Anche quest’anno i macellai fiorentini e del Valdarno non hanno fatto mancare il loro contributo ad Ant consegnando a Simone Martini, delegato fiorentino di Ant, oltre 3.000 euro frutto dell’iniziativa annuale “Giornata dei Macellai 2023” che si è svolta in 50 macellerie di Firenze e provincia. Il ricavato dell’evento è stato consegnato alla fine di una breve cerimonia, presso la sede di via de’ Ginori, alla presenza dei presidenti Stefano Secci, Aristide Bucchi, Luca Menoni e Alessandro Mugnai per i macellai fiorentini (Usem Firenze), Enrico Vannini per i macellai del Valdarno (Agiva) e Simone Martini delegato fiorentino di Ant. Tali fondi saranno destinati a sostenere il servizio di assistenza domiciliare gratuita specialistica ai malati di tumore e i progetti di prevenzione oncologica che Ant porta avanti in tutta la Toscana.

"Sono ormai diversi anni che i macellai fiorentini - affermano Bucchi e Vannini, presidenti dell’associazione macellai - sostengono con grande impegno la Fondazione Ant. Siamo molto orgogliosi di aver contribuito a sostenere il lavoro che Ant svolge quotidianamente a favore dei tanti sofferenti affetti da tumore". Tutti i fondi raccolti saranno destinati a sostenere e ampliare il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare oncologica. Per informazioni sull’attività di Ant contattare il numero 055.5000210 oppure consultare il sito www.ant.ittoscana.