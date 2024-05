Flash mob, scudo blu e prevenzione: la CRI compie 160 anni

Bagno a Ripoli (Fi), 08 maggio 2024 – La Croce Rossa celebra il suo 160esimo compleanno con una grande festa a Bagno a Ripoli tra flash mob, lotta per i diritti e cura del patrimonio artistico. Tante le iniziative in programma a partire da già da questa mattina: in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, giorno della nascita del fondatore dell’associazione Henry Dunant, la bandiera della CRI campeggia sulla facciata del palazzo comunale, che da stasera sarà illuminato di rosso. Un gesto simbolico per ribadire l'importanza dell’associazione sul territorio e ringraziare i volontari per il lavoro che ogni giorno svolgono a favore della comunità.

Sabato 11 maggio alle ore 10,30 all’Oratorio di Santa Caterina delle Ruote sarà svelato "Lo scudo blu per la Cultura", simbolo internazionale di protezione dei beni culturali nei conflitti armati. La Convenzione dell’Aja del 1954 prevede che ogni Stato predisponga attività per la protezione dei beni culturali in tempo di pace. In caso di violazione, l’attacco al bene culturale è perseguito come crimine di guerra. Il Comitato di Bagno a Ripoli della CRI, in collaborazione con il Comune, ha scelto tre luoghi rappresentativi del territorio a cui apporre lo Scudo Blu: oltre all'Oratorio, verranno sistemati alla fonte della Fata Morgana con il Ninfeo del Giambologna e all’antico Spedale del Bigallo. All’iniziativa saranno presenti il presidente della CRI Bagno a Ripoli Francesco Pasquinucci, i volontari e l’assessore comunale alla cultura Eleonora Francois. Ulteriori info sul progetto: https://bagnoaripoli.cri.it/attivita/principi-e-valori/

La Croce Rossa sezione locale sarà inoltre presente domenica 12 maggio, alla manifestazione “Al Dì di Festa” nella frazione di Villamagna, dando ai cittadini la possibilità di effettuare gratuitamente screening HCV per l’epatite C. Le iniziative proseguono venerdì 17 maggio: i giovani volontari in collaborazione con i ragazzi dei Comitati di Firenze, Scandicci e Strada in Chianti, promuovono un flash-mob per i diritti in occasione della Giornata internazionale contro ogni forma di discriminazione di genere. L'appuntamento è alle ore 18,30 in piazza della Pace, luogo simbolo per il comune di Bagno a Ripoli, dove volontari e popolazione potranno incontrare le associazioni LGBTQIA+ e ricevere materiale informativo. L’obiettivo è quello di mandare forte il messaggio dei giovani CRI contro ogni forma di discriminazione. Sarà presente anche una postazione di truccatori e a seguire musica del volontario DJ Junio.