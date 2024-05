"Al Dì di festa": Villamagna tra banchi, giochi, musica e solidarietà

Bagno a Ripoli (Firenze), 8 maggio 2024 – Villamagna in festa questa domenica: musica, trekking, mercatino e street food animeranno la giornata della frazione di Bagno a Ripoli (Fi). La comunità di Villamagna si ritrova intorno alla festa di paese realizzata in collaborazione con la Proloco. Per la terza edizione di “Al Dì di Festa” ci saranno banchi di artigianato, hobbisti, cibo di strada, arte, musica e intrattenimento. Non manca il carattere sociale e comunitario della manifestazione grazie alla presenza di numerose associazioni per i diritti civili e sociali, ad importanti realtà di inclusione ed assistenza del territorio che promuovono i temi della pace, dell'ecologia, delle culture, e alle testimonianze di organizzazioni che operano a livello nazionale e internazionale. In calendario anch camminate nel verde, happening artistici, tanta buona musica.

Per tutto il giorno ci saranno i banchi del mercato e lo street food per le vie del paese insieme a “Mercatutto Swap dei bimbi”, scambio libero di giochi e libri ai giardini. Sempre per l’intero arco della manifestazione, l’artista Francesco Battaglini e gli studenti dell'Accademia di Belle Arti saranno impegnati in una performance artistica.

Per i bimbi sarà possibile fare il “Battesimo della sella” con cavalli e pony del Maneggio Riding Florence. Dalle 11, "Alla scoperta dei tesori delle colline: burraia grotta e cascate" col Gruppo Trekking. Durante la mattina i bambini saranno coinvolti in giochi, laboratori e "Il Mammut", gioco da tavolo gigante.

Alle 11,30 in programma l’inaugurazione dei nuovi giardini con musica, canti e stornelli della tradizione toscana dal medioevo ad oggi. Nel pomeriggio, la commissione pace presenterà le nuove panchine simbolicamente colorate e ci sarà il concerto dei Blues Woods.

Ancora dalle 15 in poi, dimostrazione del gruppo sportivo Judo, yoga della risata con Francesca Ghione e Gabriella Bigi, l’intervento delle associazioni Assopace Palestina e Comitato Selma e il dj set “Back to Back”. Sarà presente anche la Croce Rossa Italiana con un servizio di screening gratuito HCV.