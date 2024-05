Mini-moto, feste e sport: weekend di eventi a Figline e Incisa con Think

Figline e Incisa (Fi), 08 maggio 2024 – Ricco fine settimana di eventi a Figline e Incisa, che tra le tante proposte, dal 10 al 12 maggio ospita la quarta edizione di THiNK – Festival della Cultura Digitale.

Ma ci sono iniziative per tutti i gusti e le età. Sempre da venerdì a domenica, bambini, ragazzi e adulti potranno provare l’ebbrezza di correre in sella alle minimoto nella scuola gratuita allestita nel piazzale di via Kennedy con l’associazione Time to Race ASD. Partecipazione gratuita per le tre giornate dalle 9 alle 17.

Venerdì 10 maggio alle 18 la biblioteca “Gilberto Rovai” di Incisa ospita un nuovo incontro dell’iniziativa “Donne in cerchio fra i libri” con l’Associazione Circuito Corto: una condivisione di letture e riflessioni sul tema del “sacro femminile”. Partecipazione gratuita. Info: [email protected].

Sabato 11 maggio, nuovo appuntamento con “Vivi la Natura. Ecopasseggiate in amicizia”, organizzate dalla Pro Loco con il Circolo Ricreativo Ponte agli Stolli. Il tema è “La fioritura dei giaggioli”, un percorso ad anello di 7 chilometri alla portata di tutti con ritrovo alle 14n30 nel parcheggio fuori della Torre dell'Orologio di Castelfranco di Sopra con successivo spostamento in auto per Caspri. La passeggiata inizierà prima del paese verso una strada che, tra coloniche e ruscelli, condurrà poi al sentiero boschivo che si aprirà infine su una distesa “viola” di giaggioli. Info e prenotazioni [email protected].

Sabato 11 e domenica 12 maggio Gaville accoglie la 34ª Festa di Primavera in occasione del 50° anniversario della Casa della Civiltà Contadina. Sempre per entrambe le giornate, protagonista l’asd Judo Incisa alla palestra dell’Isis “Giorgio Vasari” con il 18° Trofeo Macaluso e la domenica la prima Prova del Gran premio Giovanissimi Regione Toscana e l’8° Memorial Cristiano e Battista Lamberti