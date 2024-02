Macchine e scatti. Il corso di fotografia per principianti

Serate dedicate agli ‘scatti’ più suggestivi ma anche un corso di fotografia per neofiti. Il Gruppo video-fotografico Quinto Zoom propone, questa settimana, un doppio appuntamento: questa sera alle 21, nella sede del circolo, la Casa del popolo di Querceto in via Napoli 7, si terrà il quinto incontro del concorso "6X6" fra sei circoli fotografici con sei diversi argomenti. Protagonista sarà il Gruppo Fotografico Il Prisma con il tema "Gli opposti", lettrice Claudia Ioan. Da domani, invece, sempre alla Casa del popolo di Querceto che ospiterà le diverse lezioni, prenderà il via il Corso base di fotografia promosso da Quintozoom nel quale saranno fornite indicazioni utili e dimostrazioni pratiche a chi intende cimentarsi come fotografo, imparando ad utilizzare al meglio gli strumenti e a cogliere le migliori inquadrature. Per info ed iscrizioni inviare una mail a [email protected] o visionare la pagina del gruppo su Facebook.