Macchiato il ricordo delle Foibe. Bandiere jugoslave al Cpa. Ira FdI: "Sfregio alle vittime"

Tornano puntuali poche ore prima del Giorno del Ricordo, in calendario domani, e che riporta alla memoria i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata, le bandiere della Jugoslavia di Tito appese alle finestre del Cpa di via Villamagna. E puntuali tornano le polemiche con il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che alza la voce: "Anche quest’anno i ‘compagni’ del Cpa Firenze Sud non hanno voluto mancare l’occasione di esporre la bandiera della ex Jugoslavia del sanguinario dittatore comunista Tito nelle ore che precedono il Giorno del Ricordo delle sue vittime, uccise e costrette all’esodo in quanto italiane" si legge in una nota di Giovanni Gandolfo, Angela Sirello, Alessandro Draghi e Matteo Chelli.

"Come ogni anno – proseguono gli esponenti del centrodestra – questo avviene nel silenzio dell’amministrazione di sinistra, che tollera questo sfregio alla memoria senza una parola di condanna. Apprezziamo cle iniziative del Comune per commemorare il Giorno del Ricordo, ma vorremmo non sentirci soli nel denunciare chi lo vorrebbe infangare". La polemica non è nuova. Già in passato cori di indignazioni si erano sollevati da più parti ma il Cpa non ha mai cambiato registro. Sulla pagina web del centro sociale anni fa fu spiegato il motivo del gesto che continua a ripetersi con queste parole: "Nel nostro “giorno del ricordo” la storia del confine orientale la ricordiamo tutta: dai rastrellamenti nazisti alla sostituzione forzata della popolazione, dalle deportazioni di massa dei cittadini slavi verso i campi di concentramento nazisti ai campi di concentramento fascisti come quelli di Arbe. Lo facciamo tenendo alta la bandiera di chi liberò le proprie terre con l’apporto del proprio esercito e delle Brigate Partigiane".