Lutto nell’Auser, è scomparso l’ex presidente Roberto Ciampi

Campi Bisenzio (Firenze), 26 ottobre 2023 – Ha destato profonda tristezza, non solo a Campi Bisenzio, la notizia della scomparsa di Roberto Ciampi, 79 anni, storico ex presidente dell'Auser campigiana, morto dopo una breve malattia. Originario di Firenze, del quartiere delle Cure, si era trasferito a Campi Bisenzio dopo il matrimonio, dove ha sempre vissuto mentre in città aveva lavorato come dipendente dell'Enel. Fisico da atleta, podista di lungo corso, era stato presidente dell'Auser per oltre dieci anni, dal 2006 al 2017, quando era subentrato a un'altra figura storica di Campi, Monaldo Mucci, a sua volta tra i fondatori dell'Auser locale.

Tanti i messaggi di cordoglio e i post sui social, a partire da quello del vice-sindaco e assessore alla cultura, Federica Petti: “Roberto Ciampi era ed è un socio fondatore dell'Auser, un uomo gentile, attento e premuroso, un presidente dell'Auser che tutti ricordiamo e ricorderemo per la sua passione e la sua dedizione. Roberto credeva che la nostra associazione potesse offrire una casa e una nuova opportunità politica per tutte e tutti quelli che si riconoscono nei valori e negli ideali della sinistra, nella difesa della Costituzione, nella promozione della cultura e della solidarietà. Lascia un grande vuoto, Roberto, ma sarà sempre e per sempre con noi. Ci stringiamo alla famiglia e a tutti e tutte quelle che come noi gli volevano un gran bene”.

"Un’improvvisa e fulminante malattia ha interrotto la nostra pluridecennale amicizia, - scrive invece Raffaello Baccani, ex assessore e amico da sempre di Roberto Ciampi - l'avevo conosciuto nel 1977, anche io ero diventato campigiano da poco, prendevamo lo stesso autobus alla fermata dopo l’incrocio con via Palagetta per andare al lavoro. Avevamo molte cose in comune: la militanza sindacale, l’appartenenza al Partito Socialista; poi insieme all’Auser e in ultimo come soci fondatori dell’associazione Campi a Sinistra, grande tifoso della Fiorentina, come sua moglie Stefania. Una bella amicizia con una persona splendida, di una grande umanità, sempre pronto a spendersi per gli altri. Anche lui, come me, del 1944, solo che io di febbraio e lui di ottobre. Si scherzava spesso su questo fatto. Io gli dicevo ‘ti ho staccato, sono in fuga’ e lui ‘tanto ti ripiglio’. Caro Roberto, ora tocca a me riprenderti. A Stefania e ai figli Letizia e Lapo un abbraccio forte forte”.

Anche l'Auser è in lutto e da oggi al 30 ottobre ha sospeso tutte le attività: “Ci ha lasciati un grande uomo, un amico sincero, un presidente attento ai bisogni di tutti, a far conoscere Auser come luogo per respirare cultura, socialità, solidarietà. A noi il dovere di continuare a diffondere il suo messaggio col cuore. Ci uniamo al dolore della famiglia. Ciao Roberto, grazie per tutto ciò che ci hai donato”. La salma sarà esposta da oggi, alle 17, alle Cappelle del Commiato della Misericordia di Campi Bisenzio, in via Saffi, mentre le esequie si terranno presso la Pieve di Santo Stefano sabato 28 ottobre alle 10.

Pier Francesco Nesti