Firenze, 26 novembre 2024 - Lutto nel mondo dell'arte, è morta Amalia Ciardi Duprè. A darne notizia la presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno, Cristina Acidini, il presidente emerito Luigi Zangheri, il segretario generale Giorgio Bonsanti, il presidente della Classe di Scultura, Antonio di Tommaso. Amalia era accademica Emerita della Classe di Scultura dell'Accademica delle Arti del Disegno dal 1996 fu Vicepresidente della Classe di Scultura dal 2008 al 2013 Erede di una famiglia che annovera uno tra i più importanti scultori dell’ottocento, Giovanni Duprè, Amalia prese il nome dalla prozia, figlia di Giovanni, anch’essa scultrice. Dopo gli studi classici frequentò l’Accademia di Belle Arti di Firenze e successivamente condusse esperienze di lavoro a Milano e Roma. Insegnò presso il Liceo Artistico e l’Istituto d’Arte di Porta Romana di Firenze negli anni dal 1970 al 1980. Fin dal 1966 collaborò con noti architetti per cicli decorativi scultorei e arredi liturgici. Dalla fine degli anni 70 al 1987 lavorò a Vincigliata dove decorò la piccola cappella di San Lorenzo e vi realizzò la sua opera più importante: le tre pareti dell’abside dell’antica chiesa, con storie dell’antico e del nuovo testamento. Suoi lavori sono anche nella chiesa di San Bernardino e la chiesa di Montebeni nella diocesi di Firesole. Notevole la varietà di tecniche che utilizzò la scultrice: dal gesso al bronzo, dal cemento armato alla terracotta, all'incisione. In particolare, è sul finire degli anni Settanta che predilige il cemento anche sottoposto a coloritura come nel caso del martirio di San Lorenzo in Santa Maria a Vincigliata. Accanto all’arte sacra e alle opere sulle tematiche sociali a lei care, come mafia, immigrazione e ingiustizia, coesistono i temi ricorrenti della maternità, del mito e dell’amore. Nel 2014 nacque la Fondazione Amalia Ciardi Duprè e dal 2015 inaugurò in via degli Artisti a Firenze il "Museo CAD - Amalia Ciardi Duprè" (CAD dalle iniziali con le quali sigla le sue opere).realtà concepita come atelier formativo ed espositivo. Nel 2020 la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ha acquisito un significativo corpus di oltre 50 sculture di Amalia. Le esequie si svolgeranno il 28 novembre alle 10,30 nel Duomo di Fiesole.