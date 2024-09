“Cuccioli di lupo a Bagno a Ripoli”. Il video diventa virale

Bagno a Ripoli (Firenze), 12 settembre 2024 - Da qualche giorno circola sulle chat dei cittadini di Bagno a Ripoli un video amatoriale. Riprende un gruppo di lupi, sembrano tutti dei cuccioli, senza la presenza di un esemplare adulto. In tutto sembrano 9.

Il video, che porta la data dell’avvistamento avvenuto il 16 agosto alle 7.37 del mattino, potrebbe essere stato registrato da una telecamera di videosorveglianza privata da parte di un cittadino. La strada è di campagna, la zona non si sa. Chi inoltra, suggerisce di fare attenzione perché ci sono esemplari di lupi in giro per il territorio.

Anche il Comune di Bagno a Ripoli ha ricevuto questa segnalazione. “Ci è arrivato una settimana fa – ci dicono dall’ufficio del sindaco -. Come da prassi in questi casi, l'amministrazione lo ha immediatamente inviato alla task force regionale che è competente in materia di lupi”.

Ma non c’è alcuna certezza che si tratti proprio del territorio di Bagno a Ripoli: la strada di campagna ripresa non è facilmente identificabile. Nel dubbio però, bisogna allertare appunto la task force regionale: tutte le segnalazioni e le immagini vanno mandare via mail a [email protected] o via Whatsapp al 366.6817138. Un gruppo di esperti dedicato, si occuperà del caso, della sua verifica e di eventuali interventi. Non sarebbe comunque la prima volta che dei lupi vengono segnalati in territorio di Bagno a Ripoli che, si sa, ha molte aree boschive e collinari, nonché particolarmente esteso. Alcune delle segnalazioni più recenti arrivate alla task force lupi, erano state inviate in particolare dalle aree collinari attorno a Grassina e Antella, ma anche dalle zone di via del Remoluzzo, Fontesanta, Picille, Villamagna. Una delle ultime segnalazioni arrivate all’ufficio regionale, indicava un gruppo di lupi anche nel cuore del capoluogo, nella zona dell’istituto superiore Gobetti Volta.