L’Università rinnova la didattica con l’uso dei sistemi digitali. Corsi di formazione interna

L’Università di Firenze sale in cattedra… digitale. Da fine febbraio ha preso il via un ampio programma di webinar e microcorsi online, dedicato all’innovazione della didattica universitaria e rivolto ai docenti e al personale tecnico-amministrativo di quattordici università italiane. L’apporto dell’Ateneo fiorentino riguarderà i prodotti formativi, le metodologie e gli applicativi, collocandosi nell’ambito del progetto Advanced learning multimedia alliance for inclusive academic innovation (Alma), il Digital education hub (Missione 4 “Istruzione e ricerca” del PNRR – Next Generation EU), coordinato dall’Università Federico II di Napoli. All’interno del progetto, Firenze condivide il Work Package “Formazione per la Digital Education” insieme all’Università di Padova. "La trasformazione digitale impone un ripensamento dei modelli tradizionali, favorendo ambienti di apprendimento più dinamici e interattivi – spiega la rettrice Alessandra Petrucci (a sinistra nella foto con Maria Ranieri, delegata all’innovazione) –. Grazie a una consolidata attività di ricerca, l’Università di Firenze può fornire un contributo di rilievo all’esigenza di innovare la formazione universitaria tanto sui contenuti, quanto sull’uso di sistemi innovativi".