L’Università di Firenze festeggia. E’ tra le migliori 250 al mondo. Ecco quali sono le eccellenze

L’università di Firenze è tra le migliori 250 al mondo in due settori disciplinari, Arts and humanities e Law, secondo la rilevazione del World university rankings by subject 2025 a cura di Times Higher Education (The). In particolare Giurisprudenza migliora la propria posizione. L’Ateneo si conferma tra le prime 400 istituzioni accademiche al mondo in Lifesciences, physical sciences, social sciences. In Italia Firenze è tra le prime 10 università in 7 discipline (Arts and humanities, Computer science, Education, Law, Life sciences, Physical sciences e Social sciences) con miglioramenti in cinque ambiti (Business and economics, Computer science, Education, Law e Social sciences). "È un risultato di grande prestigio", commenta la rettrice Alessandra Petrucci (foto).