L’unione che fa la forza. Unicoop Firenze e Meyer insieme per la ricerca

Quando i matrimoni funzionano è giusto proseguire. È per questo che l’alleanza tra Unicoop Firenze e Fondazione Meyer, la cui intesa è iniziata nel 2017, si rinnova: è stato siglato l’accordo con cui la cooperativa si impegna a sostenere le attività dell’Aou Meyer che nell’agosto del 2022 ha compiuto il passaggio a Ircss. L’intesa, che ha preso il via nel 2017, prevede un contributo di 200mila euro ogni anno per tre anni. Sono due le linee di azione di ricerca: la prima riguarda la psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e in particolare la realizzazione di uno ‘Studio delle cause genetiche e dei meccanismi fisiopatologici dell’autismo in ambito neuropsichiatrico’. La seconda è concentrata sull’implementazione del settore di ricerca scientifica dell’Irccs Meyer. Due gli studi coinvolti: il primo sulla neurologia pediatrica, il secondo sulla cardiologia pediatrica.

"Da sei anni Unicoop Firenze e la Fondazione Meyer hanno avviato un progetto condiviso con l’obiettivo di aiutare sempre più bambini - ha spiegato il presidente della Fondazione Meyer Marco Carrai -. Oggi questa alleanza per la salute dei più piccoli si rinnova e siamo orgogliosi di questa sinergia che ci ha permesso di raggiungere grandi traguardi e proiettarni di nuovi, sempre più ambiziosi".

Paolo Morello, direttore generale dell’Aou Meyer Ircss, ha affermato che "il sostegno della cooperativa sarà finalizzato a incrementare una delle attività più strategiche del Meyer: la ricerca scientifica. È su questo fronte che il nostro ospedale vuole puntare per crescere come Irccs e dare una risposta ai bambini e alle famiglie che si rivolgono a noi per un problema di salute". Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, si è detta certa "che il nostro essere a fianco del Meyer verrà sostenuto anche da soci e clienti, come sempre è avvenuto". "La nostra sinergia nasce da molto lontano e accompagnare il Meyer nello sviluppo dei suoi progetti di ricerca è la logica conseguenza della filosofia che da sempre guida Unicoop Firenze: migliorare il nostro territorio, unendo le forze", ha dichiarato Mori. Per Claudio Vanni di Unicoop Firenze "è un connubio naturale".

Niccolò Gramigni