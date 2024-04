"Lungo il Mugnone", da Fiesole a Firenze. Camminate, raccolta rifiuti e dimostrazioni. Tante iniziative per valorizzare il fiume

Tante iniziative oggi a conclusione di "Lungo il Mugnone", il percorso di progettazione partecipata per la valorizzazione del torrente da Fiesole a Firenze. L’evento si articola in una camminata collettiva dalla sorgente fino allo sbocco in Arno e sarà scandito in tappe, in ognuna delle quali saranno proposte diverse attività. Sul territorio fiesolano, si inizia alle 9,30 con la camminata di Nordic walking dalla Caldine al Ponte della Palancola mentre alla confluenza con il Mugnoncello Legambiente organizza raccolta rifiuti e la Fratellanza popolare darà dimostrazioni di protezione civile. Orchidee selvatiche protagoniste nell’escursione curata da Giros e il Crinale. A seguire la vista del Ranch Lory Quater Horse e la passeggiata storico-artistica a Ponte alla Badia con l’Iue. Conclude la sottoscrizione del protocollo d’intesa fra vari soggetti pubblici e privati.

D.G.