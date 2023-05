Luisa Beccaria sfila anche per solidarietà Garden party a favore di Corri la Vita

"Da tre anni la mia amica Bona Frescobaldi me lo chiedeva: vieni a sfilare a Firenze, dacci una mano per Corri la Vita! Poi me lo ha chiesto anche Raffaello Napoleone, sempre con lo stesso fine di solidarietà. E allora ho detto sì". Luisa Beccaria (nella foto) racconta così di aver preso la decisione di creare un evento ad hoc a Firenze, nei giorni di Pitti Uomo, precisamente il 13 giugno alle ore 18, un garden party con moda, la sua che profuma di raffinatezza e romanticismo. La stilista milanese famosa per i suoi vestiti d’alta moda e da ballo fioriti e per i delicati abiti da sposa.

"Faremo un evento sul prato del Giardino Frescobaldi, ospiti di Bona e della sua famiglia, andare ai Collazzi mi sarebbe piaciuto ma nel primo giorno di Pitti Uomo sarebbe stato troppo lontano" continua Luisa Beccaria che chiama scherzosamente "una merenda" quest’idea a fin di bene per star vicino a Corri la Vita e ai progetti di cura per i tumori al seno. Tutto in super relax, non c’è competizione, la collezione tutta femminile debutta nel calendario del salone maschile in punta di piedi, con un mix di pezzi iconici e storici e qualche abito realizzato per l’evento. "E’ un omaggio che faccio a Firenze _ dice la stilista che discende dal filosofo e giurista Cesare Beccaria ed è sposata con Lucio Bonaccorsi dei principi di Reburdone _ alle sue luci al tramonto, all’Arno, al Rinascimento, al Botticelli. Non è una cosa di mercato ma di cuore, per Corri la Vita, con loro e per loro". Dunque più un evento solidale che di moda stretta, e l’idea è anche quella di non far sfilare modelle professioniste "ma di far indossare i miei abiti a giovani ragazze e signore fiorentine, anche qui in omaggio alla loro bellezza naturale", conclude Luisa Beccaria che sottolinea come farà alcuni inviti mirati, specie alle clienti americane che apprezzano il suo Made in Italy e le sue creazioni e sono tornate a viaggiare scegliendo come meta anche Firenze. Intanto domani i vertici di Pitti Immagine saranno alla Fondazione Feltrinelli a Milano per presentare il Calendario degli Eventi di Pitti Uomo 104 e per illustrare chi sono gli ospiti d’onore del salone e i tanti appuntamenti.