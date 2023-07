Luglio bambino a Campi Teatro a misura di piccoli

La 30ª edizione di Luglio Bambino, festival itinerante organizzato da "Attodue", da domani fa tappa a Campi con spettacoli per i più piccoli, compresi quelli in concorso, visionati da una giuria di bambini e da una di giornalisti nella quale è presente anche La Nazione. Gli spettacoli si svolgono da domani al 13 luglio (ore 21,30) nel giardino di Villa Rucellai. Il primo appuntamento è con "Le avventure di Pulcino" della compagnia "Teatro Pirata" di Jesi con Lucia Palozzi e i suoi pupazzi e burattini. Lo spettacolo è realizzato tramite oggetti di recupero, con pupazzi mossi su un grande tavolo che diventa di volta in volta la base per le scene. Il secondo spettacolo in concorso è "Chi ha paura di denti di ferro?" dell’Accademia Perduta-Romagna Teatri (Forlì) con Danilo Conti e i suoi pupazzi. La storia, dalla tradizione della Turchia, narra di tre fratelli a cui è stato proibito di avventurarsi nel bosco per evitare l’ira di una strega. Il 12 luglio La Baracca-Testoni Ragazzi (Bologna) presenta "Cappuccetto rosso": due attori in scena si raccontano la popolare fiaba, giocando a interpretarne i personaggi e litigandosi il ruolo più ambito, quello del lupo.

Il 13 luglio, "I brutti Anatroccoli" di e con Silvano Antonelli, una riflessione sull’essere uguali, essere diversi. Oltre al concorso tanti laboratori, giochi e i spettacoli. Il programma completo www.lugliobambino.com.

Barbara Berti