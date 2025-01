Luco e Ronta. Il doposcuola diventa realtà

L’Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo hanno promosso l’attivazione, a partire dall’anno scolastico 2025/26, di un servizio di doposcuola sperimentale dedicato a tutte le alunne e agli alunni iscritti ai plessi di scuola primaria di Luco e Ronta.

Questa iniziativa nasce dal successo del doposcuola da poco avviato nel plesso di Luco e dall’impegno congiunto per offrire ai bambini delle frazioni un percorso formativo completo, integrando attività curricolari ed extracurricolari per arricchire le loro opportunità educative. Il doposcuola si svolgerà, con il coinvolgimento di esperti esterni, nei plessi di Luco e Ronta dalle 16.30 alle 18.00. Il servizio di trasporto da e per i plessi di Luco e Ronta sarà garantito anche dal capoluogo alle frazioni agli orari di ingresso e uscita (8.30/16.30). Per informazioni, le famiglie possono rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune.