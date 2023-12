Luci d’inverno. Le iniziative per i più piccoli

Sono dedicate anche ai più piccoli le prossime iniziative di "Luci d’inverno", la rassegna natalizia di Calenzano. Oggi alle 16,30 alla biblioteca CiviCa gli Amici di CiviCa presenteranno "Le renne capricciose", letture e laboratorio con Nonno Artenio e Tata Cinzia per bambini dai 4 anni . Alle 18, per "Penso dunque scrivo", l’incontro con Luisa Patta autrice di "Umane Traiettorie" con intervista sempre a cura degli Amici di CiviCa. Domani alle 17 la lettura per bambini dai 5 anni "La leggenda della talpa dal muso stellato": anche qui serve prenotare. Fino al 23, sarà possibile ricevere un prestito a sorpresa: per partecipare telefonare a CiviCa.

S.N.