’Luci d’inverno’. Gli appuntamenti della rassegna

Una settimana all’insegna della musica quella di "Luci d’inverno", la rassegna natalizia con un calendario di iniziative previste fino all’inizio del nuovo anno. Oggi alle 21,15 al Teatro Manzoni il concerto gospel "Pastor Ron Gospel Show", di Gospel Festival (ingresso: intero 8 euro, ridotto 7 prenotazioni: servizio Cultura del Comune ). Per i più piccoli, invece, questo pomeriggio alle 17 nella Sala polivalente della biblioteca CiviCa in programma il laboratorio di Natale in inglese "Deck the halls", per bambini dai 4 ai 10 anni, con lettura di una fiaba in inglese che sarà poi interpretata e animata da tutti i partecipanti. Venerdì 22 alle 21,30 l’appuntamento è invece fissato nei locali di Officina Civica in via Petrarca con il Concerto di Natale della Scuola di musica di Calenzano con l’esibizione del Coro Sintonia diretto da Young Ah Choi e della band Restart coordinata da Emanuele Carovani.