Luca Mannutza con . The Uneven Shorter al Pinocchio live jazz

Una serata all’insegna del gran de jazz di Wayne Shorter a Firenze. Ci pensa il Pinocchio Live Jazz che domani alle 21.45 propone Luca Mannutza Quartet plays the music of Wayne Shorter, con il disco "The Uneven Shorter", ha affrontato la sfida scegliendo alcuni brani resi immortali negli anni fra 1964 e il 1967. Mannutza ha riarrangiato questo repertorio sul piano ritmico, senza stravolgere melodia e armonia degli originali. Li ripropone nel locale di Viale Giannotti con Paolo Recchia ai sassofoni, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria. Ingresso riservato soci Arci, gratuito per gli under 25.