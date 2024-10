L’odissea di Luca Bizzarri sul treno Bologna-Firenze (mai arrivato): “Tre ore fermi, siamo tornati indietro”

Firenze, 30 ottobre 2024 – Un’odissea. È quella che Lucca Bizzarri, come tanti, ha vissuto stasera sul treno tra Bologna e Firenze. È stato lo stesso comico, che aveva uno spettacolo in programma al teatro Puccini di Firenze, ad aver raccontato in diretta sulla sua pagina Instagram quello che è accaduto.

Luca Bizzarri bloccato sul treno Bologna-Firenze (Dalla sua pagina Instagram)

Il comico è salito sul treno da Bologna intorno alle ore 18. Ma subito sono iniziati i problemi. A causa di un guasto, la circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata. "Sono le 7 – racconta Luca su Instagram –, sarei già dovuto essere a Firenze, ma siamo fermi. Stasera ho lo spettacolo a Firenze ma il capotreno mi ha detto che potrei non riuscire ad arrivare a fare lo spettacolo”.

Poi parte l’ironia del comico, mista a qualche frecciatina al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: “Stavamo andando verso Firenze, poi ci siamo fermati, adesso torniamo verso Bologna per poi sperare di ripartire per Firenze”. Poi però nel video successivo: “L’aggiornamento è che non ci siamo ancora mossi. Siamo ancora tra Bologna e Firenze. Sono tre ore che siamo fermi. Però non stiamo andando a Firenze, stiamo tornando a Bologna. Quindi lo spettacolo purtroppo è saltato. Io mi scuso con tutti gli spettatori che erano lì purtroppo”. Lo show di Luca Bizzarri, “Non hanno un amico”, in programma stasera è stato quindi rimandato al prossimo 6 novembre.

Infine l’ultimo video. “Ed eccomi tornato a Bologna – racconta dalla stazione il comico –. Sono partito alle 18 da Bologna, sono le 21 e 30 e ho presto questo Bologna-Bologna che ci ha messo 3 ore e mezza, con rivoluzione sul treno, assalto bar”. “Però devo dire la verità – conclude scherzando con altre frecciatine al ministro dei Trasporti – Pensavo ci fossero morti e feriti e invece no”.