Luca Bizzarri in scena con il podcast

Va in scena domani sera al teatro Puccini, alle 21, lo spettacolo ’Non Hanno Un Amico’ di e con Luca Bizzarri, in recupero deIla data saltata il 30 ottobre scorso a causa del ritardo del treno, inconveniente di cui Bizzarri ha ampiamente raccontato via social. Il testo è scritto insieme a Ugo Ripamonti, ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media, che ha riscosso e tutt’ora riscuote un tale successo da rendere il modo di dire ’Non hanno un amico’ un intercalare diffusissimo. Esattamente come nel podcast – nato per raccontare la campagna elettorale, con una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese – al centro di ’Non Hanno Un Amico’ c’è la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale.