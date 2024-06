Lotta alle zanzare Inizia la battaglia. Al via i trattamenti contro le larve

Torna la lotta alle zanzare, da sempre flagello nei comuni della Piana fiorentina e delle Signe in particolare. Un’azione che quest’anno ha preso ancora più vigore, in tutta la Toscana, a causa dell’aumento di casi di Dengue che, va precisato, risultano al momento tutti contratti all’esterno. A Lastra, sono in corso i trattamenti antilarvali fatti da Alia e previsti fino a settembre/ottobre.

"Considerando che in media il 70% dei focolai di zanzara in territorio urbano si rintracciano in zone private non raggiungibili dai servizi pubblici – si legge nella nota del Comune - è indispensabile la collaborazione dei cittadini. Per questo si ricordano poche semplici regole, come eliminare le raccolte di acqua anche minime (sottovasi, contenitori abbandonati, bidoni) oppure trattare con opportuni prodotti antilarvali i ristagni ineliminabili (in particolare caditoie e pozzetti di cortili, garage e piazzali interni), per evitare di vanificare quanto fatto a pochi metri di distanza in area pubblica". Con questo scopo, sono stati organizzati anche alcuni incontri pubblici per la consegna di campioni di prodotto antilarvale ai cittadini, alla presenza di Alia e dei tecnici della Prevenzione della Ausl Toscana Centro. La distribuzione dei kit continuerà su richiesta fino a esaurimento scorte. Per info 055.8743250.

Lisa Ciardi