Lotta al tumore al seno. Via alle visite gratuite

Sono partite le visite gratuite per "Lilt for Women", l’iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i Tumori che, in occasione della Campagna internazionale Nastro Rosa, sensibilizza le donne sulla prevenzione del cancro al seno, una patologia che continua a colpire annualmente circa 60mila donne in Italia. All’unità mobile di Lilt Firenze, allestita in piazza della Repubblica a Firenze, sono state eseguite visite senologiche gratuite. Testimonial della campagna, la runner e giornalista sportiva Rocìo Rodriguez. Erano presenti anche il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano e la sindaca di Firenze Sara Funaro. Si potranno prenotare visite anche oggi, domani, il 15, 17, 21 e 25 ottobre negli ambulatori dell’Istituto Prosperius, della Misericordia di Fiesole e al Teatro Reims: è necessario chiamare lo 055-576939 per la prenotazione. E ieri intanto la Fontana del Nettuno in piazza della Signoria e le porte storiche della città si sono colorate di rosa, simbolo della campagna e della prevenzione, grazie alla disponibilità di Comune e Firenze Smart. "Il tumore alla mammella è il più diffuso tra le donne e rappresenta oltre il 30% di tutti i tumori femminili – ha affermato Peirano –. Ma oggi, grazie a farmaci, terapie e tecnologie diagnostiche, la percentuale di guarigione è all’80%".

"Una giornata importante dedicata alla prevenzione e all’attività di sensibilizzazione sui tumori al seno – ha dichiarato Funaro –. Ringrazio la Lilt per il lavoro importante che fa da sempre".

Niccolò Gramigni