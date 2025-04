Lotta al bullismo: raccolti 9.500 euro

Firenze, 1 aprile 2025- Grande partecipazione di pubblico che si è tradotta in un’ondata di solidarietà quella che ha contraddistinto la cena benefica organizzata da CO.BRA.MA Srl per sostenere l’associazione No.Vio ets. L’evento, che si è svolto nella sede aziendale di Scandicci, ha riunito 240 partecipanti e permesso di raccogliere 9.500 euro, destinati a finanziare progetti di prevenzione e contrasto alle diverse forme di violenza, con un’attenzione particolare al fenomeno del bullismo. L’obiettivo di No.Vio ets è chiaro: costruire una comunità più informata e pronta a proteggere le fasce più vulnerabili, come bambini e adolescenti, spesso esposti a comportamenti di bullismo e cyberbullismo. Dalla formazione nelle scuole ai laboratori di consapevolezza, fino agli sportelli psicologici e agli incontri con esperti. Sono solo alcune delle iniziative promosse dall’associazione, illustrate durante la serata dalla presidente Silvia Rigacci, dalla psicologa Laura Biagini e da Jacopo Lotti (criminologo e vicepresidente di No.Vio). Non solo volontari e autorità – tra cui il vicesindaco di Scandicci, Yuna Kashi Zadeh, e il presidente dello Scandicci Calcio Fabio Rorandelli – ma anche rappresentanti della Croce Rossa hanno preso parte alla cena. Il coinvolgimento delle imprese locali si è rivelato decisivo, grazie alle loro donazioni e ai premi offerti per la lotteria benefica. Le realtà che hanno risposto all’appello sono numerose, tra loro InYourLife Web Agency Firenze, Copyworld, Gianfranco Lotti, Pelletteria Stadium Srl, Central Cargo, Pistolesi, F.lli Mattolini Sas, Metal Studio, Sigmagi, Olmo Casa, Benheart, Bugli S.r.l., Securtal, Carrozzeria GBS, Agresti Srl, F.lli Alosa, Immobiliare Bellosi, Mugnaini Auto, Tecnoambiente e tante altre. La cena solidale ha dimostrato duqnue quanto la collaborazione tra imprese, associazioni e cittadini possa creare un forte impatto sul territorio. “Insieme per un territorio più consapevole” non è stato solo lo slogan dell’iniziativa, ma un vero e proprio invito ad agire in prima persona contro ogni forma di violenza. I 9.500 euro raccolti offriranno continuità alle attività di No.Vio ets, rafforzando la rete di prevenzione e solidarietà per contrastare fenomeni che, purtroppo, restano ancora diffusi nella nostra società. Un successo che racconta di un territorio unito e di un futuro in cui la prevenzione e la collaborazione tra soggetti diversi possono davvero fare la differenza. “Quando le persone si uniscono per una causa giusta – ricordano i promotori – nasce qualcosa di più di una semplice donazione: nasce una comunità più forte, più empatica e più attenta a chi ha bisogno.”