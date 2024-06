L’oro di Toscana. E’ qui la capitale degli agriturismi

Sette dei dieci comuni italiani con il maggiore numero di agriturismi si trovano in Toscana. Tre in provincia di Grosseto, altrettanti nel senese e uno nell’aretino. Lo rivela la classifica stilata da Coldiretti Toscana e Terranostra, elaborata in base ai dati Istat e presentata ieri in occasione degli Stati Generali dell’agriturismo a Casa Coldiretti, a Firenze, alla presenza della presidente nazionale di Terranostra, Dominga Cotarella, e del presidente regionale, Marco Masala. Ma se alcuni municipi spiccano, la diffusione di agriturismi caratterizza tutta la Toscana: si tratta infatti della regione con il maggior numero di aziende del genere (e di posti letto d’Italia, con oltre 87mila). Il 98% dei Comuni ospita almeno una struttura, per un totale di 24 ogni 100 chilometri. Un rapporto che non ha eguali.

È toscana, ovviamente, anche la città più agrituristica d’Italia: Grosseto, con 239 attività (l’unica a superare quota 200). Più distante, al secondo posto (con 142), c’è Cortona, nell’aretino. Appena sotto il podio (il terzo posto nazionale spetta infatti a Castelrotto, nella provincia autonoma di Bolzano) è Manciano con 124 agriturismi. In sesta posizione c’è il primo dei tre comuni della provincia di Siena, San Gimignano (112) e al settimo a parimerito Montalcino (111) e Montepulciano (111). Chiudono la classifica dei primi dieci, entrambi al nono posto, due comuni umbri, Assisi (98) e Gubbio (98) e al decimo Magliano in Maremma (91). Passando alle province, quella toscana a più alta concentrazione di realtà agrituristiche è Siena con 1.625 strutture, seguita da Grosseto con 1.248. Molte le proposte per gli ospiti. Si va dalle "classiche" degustazioni in cantina o in frantoio al picnic, dal trekking a piedi o a cavallo all’agrienduro elettrico nel bosco, dai corsi di cucina alle passeggiate insieme agli alpaca, fino al rafting. Quasi un’impresa agrituristica su due (49%) affianca il pernottamento (proposto da 9 strutture su 10) alla ristorazione tradizionale (37%) e alle degustazioni dei prodotti aziendali (31%), una o più attività ricreative, sportive o didattiche. La più diffusa è il trekking, proposto in Toscana da 280 strutture. In tutto, la Toscana conta 5.634 agriturismi con 1,3 milioni di turisti, tre su cinque stranieri.