Loretta Caponi. La meraviglia è in tavola

Eva

Desiderio

Bella la tavola, buona la cucina. Non più apparecchiature minimal, mai più piatti e posate buttate sul nudo legno o sul freddo marmo senza neanche una tovaglia o un sottopiatto, anche e specie nei ristoranti più chic del mondo. Insomma, basta con questo "famolo strano" a tutti i costi, inutilmente giovanile e senza senso, lontano dalle tradizioni della nostra Italia. Così oltre ad aver riscoperto in tanti la cucina delle nonne e delle mamme, adesso si riscoprono anche le nostre apparecchiature anche se non più quelle classiche, con tovaglie di lino impossibili da maneggiare e, soprattutto, da stirare. Meglio il set all’americana, quel rettangolo perfetto sul quale poggiare piatti e posate, con tovagliolo abbinato. Stile moderno sì, ma ricco di contenuti di raffinatezza come nel caso delle tovagliette sottopiatto create da una bottega artigianal-artistica come quella di Loretta Caponi, in via delle Belle Donne, che oggi porta avanti la figlia Lucia Caponi col figlio Guido Conti Caponi. Indimenticabile Loretta, regina dei corredi principeschi di tutta Europa e custode di una inestimabile collezione di pizzi e ricami antichi. Dopo la sua morte nel luglio 2015 la sua lezione di bellezza ed eleganza è stata raccolta dalla figlia Lucia che porta avanti le sue idee e i suoi insegnamenti, con innovazioni contemporanee e azzeccate come nell’ambito dell’abbigliamento, romantico e raffinato. Ma nella bottega di Loretta Caponi si coltiva anche l’arte della tavola. Nasce da qui l’incontro con l’Hotel Savoy di Firenze, in via Roma, e le tavole di Loretta Caponi, connubio di stile siglato durante una presentazione pochi giorni fa per il lancio di questa prima collezione a quattro mani per il dècor del ristorante Irene che ha per chef Fulvio Pierangelini. Ed eccole le tavole di Loretta Caponi su candido lino e ricami di fiori, verzure e prodotti dell’orto. Vere meraviglie del Made in Florence.