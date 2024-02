L’orco di Instagram patteggia due anni Un uomo di 27 anni si è spacciato per un sedicenne su Instagram per adescare ragazze minorenni, chiedendo loro foto e video intimi. Ha patteggiato due anni di reclusione e risarcimento delle vittime. La polizia postale ha scoperto immagini e filmati di minori in atteggiamenti sessuali sul suo dispositivo.