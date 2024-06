L’ora del Tour è scoccata. Il mondo guarda Firenze. Divieti, magia, adrenalina. La guida al giorno più lungo

L’antipasto agli occhi del mondo è stato servito giovedì con la presentazione delle 22 squadre dal tetto di Firenze, il piazzale Michelangelo. Un colpo d’occhio che ha stregato spettatori e atleti. Ma è oggi che il Grand Départ è pronto a esplodere in tutto il suo splendore. La carovana partirà dal Villaggio alle Cascine all’incirca intorno alle 12, in modalità non competitiva e si dirigerà verso piazza della Signoria, dove alle 12,10 si fermerà per uno start istituzionale e la cerimonia ufficiale di partenza. Poi si proseguirà passando da via Vacchereccia, Por Santa Maria, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti verso piazzale Michelangelo per poi scendere verso Gavinana per un omaggio a Gino Bartali, viale Giannotti e viale Europa (le strade del percorso fiorentino sono chiuse al traffico dalle 9 alle 14). A Bagno a Ripoli, poco prima del Viola Park, alle 12,40 lo start della prima tappa competitiva. Ai lati della strada installate gigantografie di Gino Bartali, Gastone Nencini e Alfredo Martini. Il passaggio a Vallina intorno alle 12,45, a Rufina tra le 13,05 e le 13,10, a Contea fra le 13,15 e le 13,20, a Dicomano fra le 13,20 e le 13,25, a San Godenzo fra le 13,35 e le 13,41, sulla sommità del valico dei tre Faggi fra le 13,50 e le 13,58. L’arrivo a Rimini dopo 206 chilometri.

Il Tour si snoderà lungo 3.492 chilometri in tre settimane, di cui molti in salita tra Alpi, Pirenei e Massiccio Centrale. Il 25enne Pogacar vuole consolidare il suo ruolo di numero 1 e punta a vincere il terzo Tour dopo aver dominato l’ultimo Giro d’Italia. Otto italiani al via: i più attesi Alberto Bettiol (Ef), fresco campione d’Italia, e Giulio Ciccone (Lidl-Trek), che l’anno scorso vinse la maglia a pois e che nel 2019 è stato per due tappe l’ultimo italiano a indossare la maglia gialla. Gli altri sono Luca Mozzato nell’Arkea, Davide Ballerini e Michele Gazzoli nell’Astana, Matteo Sobrero (Red Bull-Bora), Gianni Moscon (Soudal) e Davide Formolo (Movistar). Il palcoscenico internazionale del Tour è stato anche al centro di messaggi di protesta come il sit-in sulle rampe del Poggi contro la partecipazione del team Israel Premier Tech. Cori, bandiere della Palestina e striscioni: ‘Basta massacri’. Oggi altra iniziativa di ‘Firenze per la Palestina’: presidio convocato al chilometro zero della tappa, al Viola Park. Ieri sera è stata la volta della cena di gala organizzata nel chiostro grande di piazza Santa Maria Novella: obbligatorio per gli invitati indossare qualcosa di giallo. Tra loro, oltre ai rappresentanti del Comune di Firenze anche il principe Alberto II di Monaco e vip del mondo della musica come il deejay Linus.

Intanto in città i primi due giorni di stress test legati alla viabilità sono passati con 300 agenti della polizia municipale coinvolti: tutti i divieti di sosta in vigore fino alle 14 di oggi nelle strade interessate dal percorso e fino a sera in quelle non interessate dalla gara. I divieti di sosta sono scattati ieri. Ecco i principali: piazzale delle Cascine (partenza dal Village)-viale degli Olmi-piazzale Jefferson-viale del Visarno-via del Fosso Macinante-via De Bellegarde De Saint Lary-via Luciano Berio-piazza Vittorio Veneto-viale Fratelli Rosselli (controviale lato numeri civici pari)-piazzale di Porta al Prato-Il Prato-via Curtatone-lungarno Vespucci-piazza Goldoni-via della Vigna Nuova-via degli Strozzi-via dei Vecchietti-piazza di Santa Maria Maggiore-via dei Cerretani.

Divieti in piazza di San Giovanni-piazza del Duomo-via dei Calzaiuoli-piazza della Signoria-via Vacchereccia-via Por Santa Maria (deviazione esclusi corridori e moto su piazza del Pesce e lungarni Archibusieri-Anna Maria Luisa de’ Medici-piazza dei Giudici-lungarno Diaz-Ponte alle Grazie-lungarno Torrigiani-via dei Bardi per riprendere il percorso della corsa all’uscita di Ponte Vecchio)-Ponte Vecchio-via dei Guicciardini-piazza dei Pitti-piazza San Felice-via Romana-piazza della Calza-piazzale di Porta Romana. Infine altolà alle auto in viale Machiavelli-piazzale Galileo-viale Galileo-piazzale Michelangelo-viale Michelangelo-via Marsuppini-via Salutati-piazza Gavinana-viale Giannotti-viale Europa-piazza Nencini-viale Europa.