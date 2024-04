Loppiano, ecco il festival dei giovani

In arrivo a Loppiano centinaia di giovani da tutto il mondo per partecipare all’ormai tradizionale appuntamento del 1° maggio nella cittadella dei focolari. "Paths Towards Peace", percorsi verso la pace, il titolo della 52° edizione del festival dei giovani dedicato alla pace e alla fraternità. Una giornata di riflessione, laboratori, musica e danza per scoprire le storie e i progetti di giovani impegnati in prima persona come artigiani di pace. Tre i villaggi tematici che verranno allestiti: sono dedicati alla "Pace interiore", alla "Pace con l’altro" e alla "Pace nel mondo". I partecipanti verranno coinvolti in laboratori legati dal filo rosso della scoperta dell’arte del dialogo.Alle 13 in diretta mondiale dal palco dell’Auditorium di Loppiano, partirà "Embrace Humanity, Sparks Change", lo spettacolo di apertura della Settimana Mondo Unito 2024, la manifestazione mondiale che durerà fino al 7 maggio. Ci saranno anche il Gen Rosso e il Gen Verde con la loro musica e i protagonisti del Progetto HeARTmony che si impegnano per l’inclusione sociale di migranti e rifugiati attraverso la musica, la danza e il canto. Manuela Plastina