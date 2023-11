L’opera donata all’ospedale

Un grande quadro dal titolo "Uomo sulla conchiglia" è stato donato dalla scultrice e pittrice Anna Cecchetti all’ospedale Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri.

L’opera è stata sistemata all’interno del presidio sanitario, posizionata al piano degli uffici amministrativi.

Ad accogliere il quadro e a ringraziare l’artista per la donazione, è stata la direttrice dell’ospedale Elettra Pellegrino insieme a tutta la direzione sanitaria, consapevoli di quanto l’arte faccia anche bene alla salute del corpo e della mente.

La pittrice ha già fatto dono in passato di altre opere agli ospedali della Asl. Nel 2021 donò una scultura in marmo al Palagi. Anna Cecchetti è nata a Pisa e risiede in Firenze. Dipinge da sempre ed espone dal 1960. Numerose sono le rassegne su invito e le personali sia in Italia che all’estero.

Dal 2000 ha dedicato ritratti a grandi artisti fiorentini e altri personaggi di rilievo come Mario Luzi, Gino Bartali (custodito nel Museo del Ciclismo di Ponte a Ema), Giorgio La Pira (collocato nel Convento di San Marco in Firenze), Franco Zeffirelli (nel Museo a lui dedicato e più recentemente al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.