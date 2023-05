L’omaggio a Florence Nightingale e il punto sulla sanità toscana L’Ordine accoglie i nuovi infermieri

Nuovi infermieri per l’Ordine delle professioni infermieristiche di Firenze e Pistoia. Un ventina quelli che hanno partecipato alla Giornata internazionale dell’infermiere, che ha visto, oltre al giuramento finale, la posa di fiori alla statua di Florence Nightingale e il confronto a Palazzo Strozzi Sacrati sul futuro della sanità toscana. "Il nostro ordine ha voluto celebrare Florence Nightingale – ha spiegato David Nucci, presidente di Opi Firenze-Pistoia - mettendo in evidenza gli obiettivi del Pnrr per gli infermieri". A portare i saluti anche il presidente della Regione Giani e l’assessore Funaro.