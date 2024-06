L’omaggio a Botero. Festa e ospiti speciali nella “querida“ Pietrasanta

Un grande amore quello per Pietrasanta. Forte e inscindibile, tanto da condividerne generosamente il palcoscenico dell’arte. Eh sì. Perché Ferdinando Botero quando moltissimi anni fa arrivò nella Piccola Atene ne rimase stregato. E anche grazie alla presenza dell’artista e scultore delle forme e dell’abbondanza che Pietrasanta è diventata quel laboratorio a cielo aperto che l’ha fatta conoscere ben oltre i confini della Versilia e della Toscana. Un luogo magico in cui Botero (scomparso il 15 settembre dello scorso 2023 a 91 anni) decise di stabilirsi con la moglie, la pittrice Sophia Vari (morta pochi mesi prima di lui, esattamente il 5 maggio di un anno fa), esattamente 41 anni fa. Il loro buen ritiro era proprio nel centro del paese, sotto la Rocca, a pochi metri dalla piazza del Duomo. Un’abitazione facilmente riconoscibile: quella con un tetto sormontato da un rotondo gallo in bronzo, le cui corte ali tendono verso l’alba. E qui, a Pietrasanta, nel cimitero di via Garibaldi sono custodite le sue ceneri.

Un amore indissolubile e ricambiato. Per questo le Botteghe di Pietrasanta, con il patrocinio del Comune, hanno deciso di dedicare allo scultore e alla moglie pittrice la serata-evento Mi querida Pietrasanta di oggi che coniugherà il calore di una comunità che ha fortemente amato i due artisti a un anno dalla loro scomparsa.

Alla serata, cui sarà presente la figlia Lina, interverrà il critico d’arte Vittorio Sgarbi che, al Parco della Lumaca, terrà una lectio magistralis sulla creatività di Botero e Vari. Il clima sarà di festa: ad accogliere gli ospiti un’imponente e maestosa donna sui trampoli vestita di rosso, mentre nel parco sarà possibile assistere anche alle performance della ballerina professionista diplomatasi al Teatro Alla Scala, Tamara Fragale e seguire le esibizioni live di una decina di studenti del liceo artistico che accompagneranno il cocktail dando forma – con i loro colori e la loro creatività – a opere ispirate a Botero su maxi pannelli.

La chicca d’eccezione sarà l’esposizione per l’intera giornata all’interno del Duomo, in via eccezionale, del carboncino su tela La donna col gatto realizzato da Botero nel 2011, messo a disposizione dei visitatori dalla Galleria d’arte Federico Contini. "Con questa iniziativa vogliamo celebrare un sentimento reciproco tra la città e questi due grandi – chiosa Gianluca Borgonovi, presidente de Le Botteghe di Pietrasanta – un rapporto che, nato da una necessità professionale legata alla produzione delle rispettive opere, si è a poco a poco trasformato in qualcosa di più profondo e personale, emotivamente indissolubile, in qualcosa che sappiamo resterà per sempre".