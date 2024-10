Logistica, cresce l’illegalità nel settore

Aumentano le illegalità nel settore della logistica in Toscana, salgono i casi di caporalato e sfruttamento, e nei cambi di appalto (40 in Toscana quest’anno) si perdono pezzi di salario e diritti: queste le accuse della Filt-Cgil regionale, che ieri mattina, a Firenze, ha dato vita a un presidio di protesta davanti alla Prefettura. Il settore in Toscana occupa circa 50.000 addetti, ma secondo il sindacato non è semplice fare una stima esatta per via della volatilità delle aziende (mediamente le aziende che operano nella logistica hanno 7 dipendenti e una vita media di 6 anni). "Occorre internalizzare il lavoro per migliorarne le condizioni e combattere le irregolarità" sostiene la Filt-Cgil, secondo cui 21 inchieste a livello nazionale hanno portato al sequestro di 600 milioni di euro a aziende operanti nella logistica per evasione fiscale, contributiva e sanzioni per interposizione di mano d’opera. "In molte aziende che operano nella logistica - accusa il sindacato - soprattutto in quelle operanti in appalti assegnati al massimo ribasso, si registra una tendenza che porta a massimizzare i profitti tagliando sugli investimenti, compresi quelli legati alla salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici".