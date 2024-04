Lo storico Giardino Corsini in fiore. Profumi e colori tra rose e kokedama

Un percorso fiabesco tra rose antiche e moderne e stravaganti kokedama. Ma anche ortensie rare, orchidee, camelie e azalee. Senza dimenticare le piante cactacee e succulente, gli olivi secolari, le piante mediterranee e quelle carnivore. Lo storico Giardino Corsini di Firenze (via della Scala, 115) ospita anche oggi (orario 9-20) "Firenze Flower Show", la mostra mercato di piante rare e inconsuete, giunta alla settima edizione. Presenti circa 70 espositori che colorano e danno vita a uno spettacolo naturalistico con le più rare e inconsuete varietà di piante derivanti da tutto il mondo.

Tra una vasta collezione di piante grasse, una più singolare dell’altra, i visitatori possono amirare un vero e proprio museo degli agrumi, con esemplari tra i più rari e antichi del mondo. Non mancano ovviamente alberi da frutto, piante aromatiche particolari, un’ampia rappresentanza di graminacee ornamentali, piante perenni, ma anche di aceri giapponesi. Presenti, poi, gli artigiani con arredamento da giardino, ceramica, i gioielli floreali, prodotti in vimini e tanto altro. Come sempre, nel giardino è presente un angolo enogastronomico e un cocktail bar con birre artigianali e drink floreali.