Lo stadio è nudo. Troppi pasticci

Difficile giudicare l’operato della nuova giunta sulla questione restyling Franchi. Di fatto la sindaca Funaro ha ereditato un progetto già avviato dal predecessore Dario Nardella, progetto che mostrava troppe lacune, in primis sulle coperture finanziarie. La promessa iniziale di inaugurare il nuovo Franchi per il centenario della Fiorentina nell’agosto del ’26 è tramontata da un pezzo (tutto pronto, si spera, nel 2029). Va dato atto a Funaro di aver riavviato un dialogo costruttivo con la società viola e questo non è aspetto da poco visto il prossimo probabile ingresso di Commisso nell’operazione. Le coperture dei cantieri con i teloni che ancora mancano e i silenzi sul cronoprogramma però pesano.