Lo stadio del Bisenzio si rinnova Ecco la nuova tribuna dei gialloblù

Taglio del nastro per la nuova tribuna dello stadio del Bisenzio, a Signa. La struttura è stata infatti oggetto di un intervento costato circa 400mila euro, che ha portato al miglioramento strutturale delle colonne e alla sostituzione della precedente copertura con una molto più leggera in legno lamellare. Diversi decenni fa, alcuni lavori avevano infatti appesantito eccessivamente il tetto, rischiando di creare dei problemi strutturali. Presenti all’inaugurazione post restauro, il sindaco di Signa Giampiero Fossi, la vicesindaca e assessora allo sport Marinella Fossi e il presidente del Signa Calcio Andrea Ballerini.

"Si tratta di un momento importante per gli sportivi e per i tanti tifosi che frequentano il nostro stadio – ha detto il sindaco –. Siamo intervenuti con la riqualificazione dell’impianto sportivo, prima attraverso l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento e in seguito con la sistemazione della tribuna. Il lavoro restituisce alla cittadinanza e alle funzioni sportive un edificio di grande valore, non solo sportivo, ma anche storico e culturale". "Un ringraziamento sentito all’amministrazione comunale – ha proseguito Andrea Ballerini, presidente del Signa Calcio - che ha ridato il lustro originario alla nostra tribuna".

Anche durante gli interventi la tribuna è stata comunque in parte fruibile dai tifosi. L’opera, già finanziata dal bilancio comunale, è stata candidata dall’amministrazione a un bando regionale per il recupero delle strutture sportive. Il progetto è poi risultato fra i vincitori, permettendo al Comune di liberare risorse per altri investimenti sul territorio. Li.Cia.