Lo sport protagonista. Al via la 42esima edizione del trofeo Sanmartinese

A Campi si torna a correre dopo lo stop provocato dall’alluvione e al tempo stesso si ricordano i valori della Resistenza. Lo sport torna protagonista domenica 14 gennaio con la 42° edizione del Trofeo Sanmartinese, valido anche come 33° Trofeo Martiri di Valibona, organizzato dalla società padrona di casa, l’Atletica Campi. Quindici i chilometri nella gara agonistica (partenza alle 9 dallo stadio Zatopek), prevista anche una passeggiata non competitiva di 5 chilometri. La corsa si svolge con il patrocinio del Comune di Campi e sotto l’egida del Comitato Uisp di Firenze, poche settimane dopo la consegna all’amministrazione comunale, da parte della stessa Uisp, di numerose casse di indumenti e materiale sportivo raccolto a seguito di un’iniziativa benefica per gli alluvionati. Doppia la motivazione per partecipare: riportare Campi al centro dei riflettori e al contempo celebrare uno degli eventi più significativi della storia di libertà di questa comunità, l’eccidio di Valibona, avvenuto il 3 gennaio 1944, quando diciassette partigiani guidati da Lanciotto Ballerini furono vittime di una rappresaglia da parte di circa 200 fascisti. Morirono in tre, fra cui proprio Ballerini, che con un gesto di altruismo, aveva fronteggiato i nemici da solo con la propria mitragliatrice e aperto la strada alla fuga alla maggior parte dei compagni. Le iscrizioni si chiudono venerdì 12 alle 21 e si possono fare tramite www.endu.net o scrivendo una e-mail a [email protected]. Per la ludico-motoria ci si iscrive invece alla e-mail [email protected] fino alle 18 di sabato 13 gennaio.

Pier Francesco Nesti